Jochen Schneider zeigt sich zufrieden, dass Schalke 04 bei der Leihe von Jean-Clair Todibo vom FC Barcelona auch eine Kaufoption aushandeln konnte. „Besser eine hohe als gar keine“, sagt der Sportvorstand der Knappen dem ‚kicker‘ gegenüber.

Für 25 Millionen Euro kann Königsblau den 20-jährigen Innenverteidiger im Sommer festverpflichten. Barça sicherte sich gleichzeitig eine Rückkaufoption in Höhe von 50 Millionen. „Wir sehen in ihm eines der größten Innenverteidiger-Talente in Europa“, so Schneider über den jungen Franzosen.