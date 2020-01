Serdar Tasci würde gerne noch einmal das Trikot seines Heimatklubs VfB Stuttgart tragen. „Klar. Es wäre ein Traum, irgendwann nochmal für den VfB und in diesem Stadion zu spielen. 2015 stand eine Rückkehr mal kurz im Raum, mein damaliger Verein Spartak Moskau hat aber sofort abgelehnt. Seitdem ist keiner mehr aus Stuttgart auf mich zugekommen. Vielleicht kehre ich auch irgendwann in anderer Funktion zurück – als Trainer oder im Management. Noch will ich drei, vier Jahre spielen, aber danach könnte ich mir das vorstellen“, erklärt der Ex-Nationalspieler (15 Länderspiele) in der ‚Bild‘.

In der zweiten Liga aufzulaufen, reizt Tasci allerdings weniger. „Natürlich gibt’s in der Zweiten Liga interessante Klubs, aber ich würde gerne nochmal bei einem ambitionierten, vielleicht international vertretenen Klub spielen. Ich könnte es mir auch einfach machen und in China viel Geld verdienen. Aber das reizt mich nicht“, so Tasci, dem eigenen Angaben zufolge konkrete Angebote „aus der Türkei, Russland, arabischen Ländern und eins aus China“ vorliegen.