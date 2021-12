Heidenheim bindet Talent Negele

Der 1. FC Heidenheim hat Christopher Negele mit einem langfristigen Profivertrag ausgestattet. Wie der Klub aus Liga zwei mitteilt, hat der deutsche U17-Nationalspieler einen bis 2025 datierten Kontrakt unterschrieben.

Ab der kommenden Saison soll der 16-Jährige mit der Profimannschaft trainieren. Dann gelte Negele, „soweit es seine schulische Ausbildung zulässt, als vollwertiges Kadermitglied“, verkünden die Heidenheimer. Ausreichend Spielpraxis soll der Flügelstürmer in der U19 sammeln. In der laufenden Spielzeit erzielte er zwölf Tore in zwölf Spielen für die U17.