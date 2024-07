Bayern blitzt mit 35-Millionen-Angebot ab

Der FC Bayern hat sein Interesse an Top-Talent Désiré Doué (19) offenbar zu Papier gebracht. Laut der französischen Zeitung ‚Le Parisien‘ hat der Rekordmeister bei Stade Rennes ein Angebot in Höhe von 35 Millionen Euro inklusive Boni eingereicht.

Dem Tabellenzehnten der abgelaufenen Ligue 1-Saison reicht das aber nicht aus, Rennes will für sein bis 2026 gebundenes Eigengewächs eine höhere Ablöse sehen. Die Bretonen befinden sich in einer durchaus komfortablen Verhandlungsposition, signalisiert doch eine ganze Handvoll Topklubs Interesse.

So sind unter anderem der FC Barcelona, Paris St. Germain, Manchester United und Tottenham Hotspur dran, aus der Bundesliga sollen neben den Bayern auch Bayer Leverkusen und Borussia Dortmund die Fühler ausstrecken. Die ‚tz‘ berichtet, dass der Spieler gerne nach München wechseln würde.

Doué, in der Offensive sehr flexibel und auf allen Positionen einsetzbar, wurde am Montag für Frankreichs Olympia-Kader nominiert. In der abgelaufenen Saison bestritt der Jungspund bereits 42 Profispiele für Rennes (vier Tore, sechs Assists). Ob weitere hinzukommen, ist äußerst fraglich.