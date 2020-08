Guirassy wechselt für 15 Millionen

Der ehemalige Kölner Serhou Guirassy wechselt innerhalb der französischen Liga. Nach Informationen unserer Partnerseite Foot Mercato haben der SC Amiens und Stade Rennes Einigung über eine Ablöse von 15 Millionen Euro erzielt. Der Transfer wird sehr bald über die Bühne gehen.

Unter der Anzeige geht's weiter

In der vergangenen Saison erzielte Guirassy für Amiens neun Treffer in 23 Partien. Und auch in der gerade begonnenen Spielzeit traf er am ersten Spieltag bereits. Die Rückkehr aus der Bundesliga in die Ligue 1 entpuppte sich für den 24-Jährigen somit als goldrichtige Entscheidung.