Neuer Leih-Plan beim BVB

Viele Jugendspieler bringen bei Borussia Dortmund eine Menge Potenzial mit, der Sprung zu den Profis ist häufig aber etwas zu schwer. Auch deshalb boten sich im Fall von Cole Campbell (20/TSG Hoffenheim), Julien Duranville (19), Kjell Wätjen (20/VfL Bochum) und Diant Ramaj (23/1. FC Heidenheim) Leihen an. Alle Talente bleiben in der Fremde aber hinter den Erwartungen zurück.

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Die ‚WAZ‘ berichtet deshalb, dass der neue Sportdirektor Ole Book im Übergangsbereich von der Jugend zu den BVB-Profis großes Verbesserungspotenzial sieht. Book wolle künftig den Fokus mehr auf die Leihspieler setzen und die richtigen Vereine mit größerer Sorgfalt aussuchen, als das bisher der Fall war.

Der Zeitung zufolge plant Dortmund künftig, Spieler nur an Klubs zu verleihen, die einen ähnlichen Spielansatz haben. Zudem wolle Book auch personell nachlegen. Ein Loan- und Pathway-Manager soll installiert werden und sich intensiv um die Leihspieler kümmern.