PSG ohne Messi

Mauricio Pochettino muss am morgigen Samstag auf Lionel Messi verzichten. Wie Paris St. Germain bekanntgibt, hat der argentinische Offensivspieler das Lauftraining aufgenommen, ein Einsatz gegen HSC Montpellier (21 Uhr) kommt aber noch zu früh.

Am Sonntag sollen weitere Tests durchgeführt werden. Dann wird sich herausstellen, ob Messi am Dienstag gegen Manchester City (21 Uhr) mit von der Partie sein kann. Der 34-Jährige hatte sich beim 2:1-Sieg über Olympique Lyon am vergangenen Wochenende am Knie verletzt.