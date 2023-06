Fürth schnappt sich Calhanoglu

Kerim Calhanoglu (20) setzt nach dem Abstieg mit dem SV Sandhausen seine Karriere in der zweiten Liga fort. Der FC Schalke 04 gibt den Außenbahnspieler fest an die SpVgg Greuther Fürth ab. Dabei sichern sich die Königsblauen dem Vernehmen nach eine Weiterverkaufsbeteiligung. Beim Kleeblatt unterschreibt Calhanoglu einen Vertrag bis 2025 mit Option auf eine weitere Saison.

Sportchef Rachid Azzouzi hofft beim Youngster auf einen Leistungsschub im ruhigeren Umfeld der Fürther: „Kerim ist ein talentierter Spieler, der seine ersten Schritte im Profifußball gemacht hat. Er hatte zuletzt viele Trainerwechsel und viel Unruhe in seinen Vereinen, was für die Entwicklung eines jungen Spielers nicht immer förderlich ist.“

Servus, Kerim! 👋



Der 20-Jährige kommt von @s04 in den Ronhof und hat einen Zweijahresvertrag plus Option unterschrieben.



Willkommen und viel Erfolg in weiß-grün, Kerim #Calhanoglu! ☘️https://t.co/fRLxriTj31#Kleeblatt pic.twitter.com/4uM1LgvGy3