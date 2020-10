Guardiola vs. Bielsa | Die Akte Hazard

England fiebert Guardiola-Bielsa-Duell entgegen

Die englische Presse blickt dem Aufeinandertreffen von Marcelo Bielsa und Pep Guardiola beim heutigen Premier League-Spiel zwischen Leeds United und Manchester City mit Vorfreude entgegen. Der ‚Guardian‘ schwärmt von einem „Treffen der Masterminds“. Derweil greift der ‚Daily Express‘ die einstige Hommage von Guardiola an den 16 Jahre älteren Bielsa auf: „Er ist wahrscheinlich die Person, die ich im Fußball am meisten bewundere. Ich denke, er ist der aufrichtigste Trainer. Er ist einzigartig. Niemand kann ihn nachahmen, das ist unmöglich. Es ist ein schönes Geschenk, ihn hier in der Premier League zu haben, denn es ist immer eine große Freude, seine Mannschaften spielen zu sehen.“ Das Duell der beiden Taktiklehrmeister wird auch in Argentinien – dem Heimatland Bielsas – mit Freude erwartet. Die Zeitung ‚Olé‘ schreibt: „Der Tag der Meister.“

Hazard und das Verletzungspech

Bei Real Madrid schrillen die Alarmglocken: Eden Hazard hat sich bereits zum siebten Mal seit seinem Wechsel im Juli 2019 verletzt. Der Belgier fällt mit einer Muskelverletzung im rechten Bein für drei bis vier Wochen aus. Die ‚as‘ titelt: „Akte Hazard“ und stellt fest, dass der Außenstürmer bereits 27 Mal im Kader von Real Madrid verletzungsbedingt fehlte – häufiger als zuvor in seiner gesamten Karriere. Doch es kommt noch schlimmer für die Blancos: Álvaro Odriozola hat sich ebenso wie Dani Carvajal verletzt, weshalb Real aktuell kein etatmäßiger Rechtsverteidiger mehr zur Verfügung steht. Ob Zidane nun dem zu Inter Mailand abgewanderten und dort stark aufspielenden Hakimi nachweint?

Chiesa im Anflug auf Juve?

Federico Chiesa wird seit einer gefühlten Ewigkeit mit einem Wechsel zu Juventus Turin in Verbindung gebracht. Geht es nach der italienischen Presse, neigt sich der Transferpoker nun dem Ende zu. Für die ‚Tuttosport‘ ist die Sache eindeutig: „Chiesa drängt auf Juve-Wechsel.“ Das gestrige Freitagabendspiel gegen Sampdoria Genua (1:2) soll das letzte im Trikot der Fiorentina gewesen sein. Das glaubt auch der ‚Corriere dello Sport‘, der in Anspielung auf Chiesas Aluminumtreffer im gestrigen Spiel titelt: „Chiesa endet an einem Pfosten.“ Es bleibt abzuwarten, ob Juve tatsächlich die hohen Ablöseforderungen (kolportierte 70 Millionen Euro) der Lilien erfüllt und den italienischen Flügelspieler vor Ende der Transferperiode an Bord holt.