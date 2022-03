Umtiti nach Lyon?

Samuel Umtiti wird wieder einmal mit einem Abschied vom FC Barcelona in Verbindung gebracht. Wie die ‚Mundo Deportivo‘ berichtet, zeigt Olympique Lyon Interesse an der Verpflichtung des Abwehrspielers. Beim französischen Klub wolle man aber zunächst sichergehen, ob Umtitis Gesundheit eine Fortsetzung der Karriere auf höchstem Niveau überhaupt erlaubt.

In den vergangenen Jahren fiel der Weltmeister von 2018 immer wieder aufgrund verschiedener Verletzungen aus. Aktuell muss Umtiti wegen eines Zehenbruchs aussetzen. Vertraglich ist der 28-Jährige noch bis 2026 an Barça gebunden. Die Katalanen würden ihm aber keine Steine in den Weg legen.