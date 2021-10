Köln: Baumgart hofft auf Czichos und Kainz

Beim morgigen Bundesliga-Spiel gegen Borussia Dortmund (15:30 Uhr) könnten Rafael Czichos (31) und Florian Kainz (29) wieder für den 1. FC Köln auflaufen. „Rafael Czichos und Florian Kainz steigen heute wieder ins Mannschaftstraining ein. Da schauen wir mal“, so Trainer Steffen Baumgart auf der Pressekonferenz, „Ellyes (Skhiri, Anm. d. Red.) fehlt, Jannes (Horn, Anm. d. Red.) wird nächste Woche endgültig mit voller Belastung ins Training einsteigen.“

Hoffnungen auf die Startelf darf sich zudem Kingsley Ehizibue (26) machen, der zuletzt zweimal nicht zum Einsatz kam. „Easy hat große Chancen, morgen wieder zu spielen. Ob von Beginn an oder als Einwechselspieler, weiß ich noch nicht. Das Spiel in Stuttgart hat gezeigt, dass auch die Jungs im vermeintlichen Hintergrund was können“, so Baumgart.