Ukraine - England: So könnten sie spielen – Startelfdebüt für Sancho

Bislang spielte Jadon Sancho eine sportliche Nebenrolle bei der Europameisterschaft. Im Viertelfinale gegen die Ukraine wird der 21-Jährige aber offenbar in der Startelf stehen. Das berichten englische Medien übereinstimmend. Für den Noch-Dortmunder ist es ein weiteres Highlight in einer bewegten Woche, in der sein anstehender Wechsel zu Manchester United verkündet wurde.

Sanchos Fähigkeit, tiefgestaffelte Defensivreihen zu knacken, habe für Gareth Southgate den Ausschlag gegeben, den bisher kaum berücksichtigten Flügelspieler aufzustellen. Ansonsten wird der englische Nationaltrainer vermutlich auf Altbewährtes und den wiedergenesenen Mason Mount setzen. Denkbar ist, dass die Three Lions von der gegen die DFB-Elf praktizierten Dreierkette abrücken und zum etablierten 4-2-3-1 zurückkehren.

Auf Seite der Ukraine sind keine Änderungen zu erwarten. Wahrscheinlich wird Andriy Shevchenko auf die Elf setzen, die dem Team am Dienstag den Viertelfinal-Einzug bescherte. Angepfiffen wird das Duell am heutigen Samstag um 21 Uhr.

Die voraussichtlichen Aufstellungen

Ukraine

England