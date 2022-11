WM-Nominierung: Kroos bezieht Stellung

Das spanische ‚Radio Marca‘ sorgte am gestrigen Donnerstag für Aufregung: Dem Sender zufolge sollte Toni Kroos für den deutschen WM-Kader nominiert werden, obwohl er nach der Europameisterschaft 2021 aus der DFB-Auswahl zurückgetreten war.

Im Interview mit ‚Movistar Plus+‘ erteilt der Mittelfeldspieler diesem angeblichen Vorhaben nun eine Absage. „Ich werde nicht bei der Weltmeisterschaft dabei sein“, so der 32-Jährige. Er sei jedoch sicher, „dass ich gerne spielen würde, wenn ich die Spiele sehe.“ (zitiert via ‚ESPN‘).

„Ich wollte selbst entscheiden“

Das ändere aber nichts an seinem Rücktritt, den er noch einmal begründet: „Ich wollte mehr Zeit für meine Familie. Und zweitens gibt es jetzt Spieler, die es mehr verdient haben zu spielen. Ich will nicht so weit kommen, dass mir gesagt wird, es wäre besser zurückzutreten. Ich wollte selbst entscheiden.“

Das tat Kroos nach der EM und insgesamt 106 A-Länderspielen, gekrönt vom WM-Titel 2014. Auf Topniveau befindet sich der gebürtige Greifswalder aber fraglos immer noch. Mit Real Madrid wurde er in der vergangenen Saison als Stammspieler Meister und Champions League-Sieger. Auch in der laufenden Spielzeit ist er ein wichtiger Teil der Königlichen.