Spanier berichten: Kroos soll mit zur WM

Am 10. November ist der große Tag: WM-Kader-Nominierung. Vergangene Woche berichtete bereits die ‚Bild‘ über einen Vorab-Kader und präsentierte einige Überraschungen wie beispielsweise BVB-Youngster Youssoufa Moukoko. Hansi Flick bekräftigte im Anschluss: „Nicht alle gehandelten Namen stimmen. Es stehen auch ein paar Spieler drauf, die bei uns bislang keine Rolle gespielt haben.“

Vielleicht ein Hinweis auf eine Sensation? Von dieser berichtet nun ‚Radio Marca‘. Laut Moderator Amalio Moratalla „gibt es in Deutschland Bestrebungen, Toni Kroos dazu zu bewegen, seine Position zu überdenken und in die Nationalmannschaft zurückzukehren, um an der Weltmeisterschaft teilzunehmen“.

Wie Kroos selbst diesem vermeintlichen Plan gegenübersteht, berichtet der Real-nahe Radiosender nicht. Eigentlich hatte der Mittelfeldspieler im vergangenen Jahr nach der EM seine Nationalmannschaftskarriere für beendet erklärt.