Sevilla trennt sich nach Horror-Start von Mendilibar

Der FC Sevilla zieht die Konsequenzen aus dem enttäuschenden Saisonstart und trennt sich von Chetrainer José Luis Mendilibar. Das 2:2-Unentschieden am Samstag gegen Rayo Vallecano ließ den amtierenden Europa League-Sieger auf Platz 14 in La Liga rutschen. In 13 Pflichtspielen konnten die Andalusier lediglich zwei Siege einfahren.

In der Mitteilung heißt es: „Der FC Sevilla hat am Sonntag nach einer Vorstandssitzung beschlossen, José Luis Mendilibar als Trainer des Vereins zu entlassen, nachdem die Ergebnisse zu Beginn der Saison zu wünschen übrig ließen. Der Verein bedankt sich bei dem baskischen Trainer für seine Leistungen, die mit dem siebten Titel in der Europa League in die Vereinsgeschichte eingehen werden.“