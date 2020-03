Liverpool-Interesse an Schalkes Thiaw

Der FC Liverpool erwägt offenbar die Verpflichtung von Malick Thiaw (18). Dem ‚Daily Mirror‘ zufolge ist der Nachwuchsspieler von Schalke 04 auf der Liste der Reds gelandet. Das Blatt nennt den 1,91 Meter großen Innenverteidiger den „neuen Joel Matip“.

Thiaw steht noch bis 2021 auf Schalke unter Vertrag. Der ‚Daily Mirror‘ bringt eine festgeschriebene Ablösesumme in Höhe von sieben Millionen Euro ins Spiel. S04 arbeite derzeit jedoch an einer Verlängerung mit dem Deutsch-Finnen, der seit 2015 in Gelsenkirchen ausgebildet wird. Zuletzt war Thiaw auch mit dem AC Mailand in Verbindung gebracht worden.