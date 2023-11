Union: Klares Bekenntnis zu Fischer

Union Berlin will die Krise mit dem aktuellen Trainer abschütteln. Im aktuellen Stadionheft der Eisernen unterstreicht Präsident Dirk Zingler: „Die Antwort auf die Frage, wer das tun soll, lautet: Urs Fischer.“

Diese Wahl beruhe nicht auf Dankbarkeit für vergangene Erfolge, „sondern weil wir überzeugt davon sind, dass er ein hervorragender Trainer ist, der diese schwierige Aufgabe lösen kann“, so Zingler.

Union verlor zuletzt elf Pflichtspiele in Folge und ist Tabellen-15. in der Bundesliga. Nach drei Jahren in Folge in den europäischen Plätzen ruft Zingler nun explizit das Ziel Klassenerhalt aus. Am morgigen Samstag (15:30 Uhr) steht das Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt auf dem Programm.