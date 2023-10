Arsenal will begehrtes Offensiv-Talent halten

Der FC Arsenal will seinem hochveranlagtem Youngster Amario Cozier-Duberry eine langfristige Perspektive aufzeigen. Nach Informationen von Fabrizio Romano laufen aktuell Gespräche zwischen den Gunners und dem Management des 18-jährigen Flügelstürmers, dessen Arbeitspapier nach der laufenden Saison endet.

Das haben aber offenbar auch diverse andere Vereine aus England und Europa auf dem Schirm. Laut Romano herrscht reges Interesse an Cozier-Duberry, der bereits an Arsenals Profi-Kader schnuppert. Klubnamen nennt der Transfermarkt-Kenner in diesem Zusammenhang nicht.