Roma: Transfers statt Mourinho-Abschied

Die AS Rom will mit José Mourinho weiterarbeiten. Wie Transferexperte Fabrizio Romano berichtet, unterstützen Eigentümer und Vorstand der Italiener den 58-jährigen Startrainer weiterhin. Zuletzt war The Special One beim FC Everton gehandelt worden.

Unter der Anzeige geht's weiter

Statt eines Trainerwechsels solle im Winter eine Transferoffensive erfolgen. Kandidaten gibt es schon einige. So hat die Roma nach FT-Informationen unter anderem Interesse an Bayern Münchens Mittelfeldmann Corentin Tolisso (27).