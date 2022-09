Real Sociedad holt 20-Millionen-Stürmer

Real Sociedad hat nach der Ausleihe von Alexander Sörloth (26/RB Leipzig) ein weiteres Mal auf den Abgang von Stürmer Alexander Isak (22) reagiert, der für 70 Millionen Euro zu Newcastle United gewechselt ist. Die Basken haben Umar Sadiq (25) von La Liga-Rivale UD Almería verpflichtet. Der nigerianische Nationalspieler unterschreibt einen langfristigen Vertrag bis 2028.

Die Ablöse für Sadiq beläuft sich dem Vernehmen nach auf 20 Millionen Euro, weitere sechs Millionen können an Boni folgen. Zudem gibt es eine Weiterverkaufsbeteiligung in Höhe von 20 Prozent. Der Mittelstürmer war vor zwei Jahren für neun Millionen Euro von Partizan Belgrad zu Almería gewechselt. In 84 Spielen schoss der Rechtsfuß 43 Tore und legte 19 Treffer auf.