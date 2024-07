Verbotener Gruß: UEFA sperrt Demiral

Der sogenannte Wolfsgruß hat für Merih Demiral Konsequenzen. Wie die ‚Bild‘ berichtet, hat die UEFA den türkischen Abwehrspieler für zwei EM-Spiele gesperrt. Der 26-Jährige hatte nach seinem Tor im Achtelfinal-Spiel gegen Österreich (2:1) ein offenbar rechtsextremes Handzeichen gemacht und damit für einen Skandal gesorgt.

Unter der Anzeige geht's weiter

In allen EM-Spielen sind auf der Tribüne wie auf dem Platz politische Botschaften verboten. Der europäische Fußballverband kündigte im Nachgang der Partie eine Untersuchung an, die nun laut ‚Bild‘ abgeschlossen wurde. Demiral wird durch die Sperre das Viertelfinale gegen die Niederlande am Samstag (21 Uhr) und ein mögliches Halbfinale verpassen.