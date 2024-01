Missverständnis beendet: Eintracht verkauft Alario

Lucas Alario lässt das Kapitel Eintracht Frankfurt hinter sich. Wie der Bundesligist am späten Donnerstagabend mitteilte, wechselt der 31-jährige Mittelstürmer nach Brasilien zum SC Internacional aus Porto Alegre. Dort erhält Alario einen Vertrag bis Ende 2025. Die Ablöse beträgt dem Vernehmen nach drei Millionen Euro.

Im Sommer 2022 war der Argentinier nach fünf Jahren bei Bayer Leverkusen für sechs Millionen an den Main gekommen. Die Zusammenarbeit entpuppte sich aber als Missverständnis. Gerade einmal 409 Minuten Einsatzzeit (zwei Tore) in eineinhalb Jahren sprechen eine eindeutige Sprache. In der laufenden Spielzeit kam Alario gar überhaupt nicht zum Zug.

Nun also die Rückkehr nach Südamerika. Pikanterweise könnte er dort auf einen alten Weggefährten aus Eintracht-Tagen treffen. Internacional will bekanntlich auch Rafael Borré (28) verpflichten. Der Kolumbianer ist aktuell von der SGE an Werder Bremen verliehen, entsprechend schwierig gestaltet sich der Transfer.