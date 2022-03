Real: Vertrauen in Ancelotti – unter Vorbehalt

Carlo Ancelotti genießt bei Real Madrid – trotz der 0:4-Klatsche im Clásico gegen den FC Barcelona – das Vertrauen der Verantwortlichen. Laut der ‚Mundo Deportivo‘ steht der Rückhalt allerdings auf tönernen Füßen. Grundsätzlich ist man sich bei den Königlichen sicher, dass Ancelotti diese Saison einen großen Titel gewinnen wird. Bei neun Punkten Vorsprung in der Liga und dem erreichten Viertelfinale in der Champions League durchaus realistisch. Sollte der Vorsprung in der Liga allerdings verspielt und das Viertelfinale gegen den FC Chelsea verloren werden, dürfte die Stimmung schnell kippen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der 66-jährige Italiener erlebt in seiner zweiten Amtszeit bei Real eine Saison der unterschiedlichen Gesichter. Auf der einen Seite der große Vorsprung an der Tabellenspitze, auf der anderen Seite unerklärlich schwache Vorstellungen – wie gegen den FC Barcelona, im Achtelfinal-Hinspiel gegen Paris St. Germain (0:1) oder in der Copa del Rey gegen Athletic Bilbao (0:1).