HSV: Hadzikadunic hofft auf Verbleib

Dennis Hadzikadunic wünscht sich nach zwei Leihjahren beim Hamburger SV einen dauerhaften Verbleib bei den Rothosen. „Ich hoffe, dass es im Sommer für mich eine gute Lösung gibt“, zitiert die ‚Bild‘ den Innenverteidiger, „ich fühle mich hier in Hamburg sehr heimisch, Ich mag den HSV sehr, spiele gerne in diesem wunderbaren Volksparkstadion. Es ist perfekt.“ Zweimal in Folge nutzte der HSV die FIFA-Sonderregel, den 26-Jährigen vom russischen Klub FK Rostov auszuleihen. Dort steht Hadzikadunic noch bis 2026 unter Vertrag.

„Wenn ich ehrlich bin, weiß ich nicht was passiert“, sagt der bosnische Nationalspieler weiter über seine Zukunft, „wenn es eine Möglichkeit gibt, würde ich gerne hier in Hamburg bleiben.“ Unter Trainer Merlin Polzin hat sich Hadzikadunic zuletzt deutlich verbessert. Auch aufgrund der derzeit erfolgreichen Konstellation würde der Abwehrmann gerne in Hamburg bleiben: „Als Merlin unser Trainer wurde, hatte ich gleich ein gutes Gefühl. Er vertraut mir. Wir sind eine richtig eingeschworene Einheit. Das ist ein geiles Gefühl. Das Trainerteam ist erfolgshungrig wie wir auch. Ich finde, sie passen sehr gut zu unserer Mannschaft: Es ist ein Perfect Match.“