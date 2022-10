Hudson-Odoi begründet Bayer-Wechsel

Callum Hudson-Odoi ist glücklich über seine Leihe vom FC Chelsea zu Bayer Leverkusen. Im Interview mit ‚The Athletic‘ nennt der 21-Jährige die Gründe für seine Entscheidung: „Als wir das erste Spiel (der Saison, Anm. d. Red.) für Chelsea hatten und ich nicht im Kader stand, sagte ich mir, dass ich da raus muss. Ich muss gehen und Fußball spielen.“

Der frühere Leverkusener Kai Havertz sei zudem ein guter Ansprechpartner gewesen: „Ich habe viel mit Kai Havertz gesprochen und er sagte, es ist ein sehr guter Verein, die Leute sind großartig, die Liga ist sehr gut.“ Junge Talente aus England wie Jude Bellingham, Jadon Sancho oder Jamal Musiala sorgten und sorgen in der Bundesliga für Aufsehen, Hudson-Odoi wolle daran anknüpfen: „Sie haben es in der Liga auch geschafft, sie machen es wirklich gut. Ich komme hierher und probiere es aus.“ Bis zum kommenden Sommer ist der Flügelspieler an die Werkself ausgeliehen, für den Anschluss wurde keine Kaufoption vereinbart.