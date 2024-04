VfB: Noch mehr Verehrer für Paula

Die Liste der Interessenten für Nachwuchstalent Raul Paula vom VfB Stuttgart wird immer länger. Wie die ‚Bild‘ berichtet, haben mittlerweile auch Ajax Amsterdam sowie die PSV Eindhoven die Fühler nach dem 20-jährigen Mittelfeldspieler ausgestreckt. Die beiden niederländischen Klubs konkurrieren damit mit Vereinen wie dem FC Genua, dem FC Barcelona und Vertretern aus der ersten und zweiten Bundesliga sowie der Premier League.

Paula wartet beim VfB noch auf sein Profidebüt. Für die zweite Mannschaft kommt das Eigengewächs, das sich im offensiven Mittelfeld am wohlsten fühlt, auf 13 Treffer und sechs Torvorlagen in 26 Einsätzen. An Stuttgart ist der deutsche U20-Nationalspieler vertraglich noch längerfristig bis 2026 gebunden. Dennoch sehnt sich Paula dem Bericht zufolge nach dem nächsten Karriereschritt im Sommer und strebt einen Vereinswechsel an.