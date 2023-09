BVB-Fehlstart: Watzke kündigt Analyse an

Bei Borussia Dortmund sucht man nach Gründen für das aktuelle Tief. „Wir werden die Länderspielphase nutzen, um in die Analyse zu gehen. Das machen wir intern, nicht in der Öffentlichkeit. Natürlich werde ich mich mit dem Trainer und dem Sportdirektor austauschen, die beiden sind jetzt in allererster Linie gefragt“, so der 64-jährige Geschäftsführer gegenüber den ‚Ruhr Nachrichten‘.

Nach drei Spielen steht der BVB in der Bundesliga mit fünf Punkten da und überzeugte in keiner Partie. Am Freitag kam der Vizemeister gegen Aufsteiger 1. FC Heidenheim nicht über ein 2:2 hinaus.