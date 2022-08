Paciência-Medizincheck in Kürze

Der Transfer von Gonçalo Paciência zu Celta Vigo befindet sich auf den letzten Metern. Nach Informationen von ‚Sky‘ wird der Stürmer heute oder morgen den Medizincheck beim spanischen Erstligisten absolvieren. Paciência soll einen Vertrag bis 2025 unterschreiben.

Der 28-jährige Portugiese war 2018 für drei Millionen Euro vom FC Porto zu Eintracht Frankfurt gewechselt, die Saison 2020/21 verbrachte er leihweise beim FC Schalke 04. In der vergangenen Spielezeit schoss Paciência drei Tore in 18 Ligaeinsätzen, sein Vertrag am Main endet im nächsten Sommer.