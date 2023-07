Konkurrenz ist groß: Union mischt bei Bamba mit

Union Berlin wird in der kommenden Saison erstmals in der Champions League auflaufen. Um den Kader für dieses großes Projekt auf Vordermann zu bringen, laufen die Planungen der Köpenicker auf Hochtouren. Anhand der Medienberichte lässt sich ableiten, dass Union auch dazu bereit ist, bei Neuzugängen ein Regal höher zu greifen.

Das erklärt auch das von ‚RMC Sport‘ erwähnte Interesse von Union an Jonathan Bamba. Der aktuell vereinslose Spieler steht bei vielen Klubs auf dem Zettel. Neben den Berlinern bemühen sich dem Bericht zufolge an vorderster Front Celta Vigo, LA Galaxy, Olympique Marseille und der OGC Nizza um den 27-jährigen Ivorer. Die Spanier sollen dem Offensivspieler sogar schon einen unterschriftsreifen Dreijahresvertrag vorgelegt haben.

Wie groß die Chancen für Union sind, den ehemaligen Spieler vom OSC Lille in die Hauptstadt zu lotsen, wird nicht berichtet. Die Konkurrenz im Werben um Bamba ist jedoch groß und die Budgets an der Alten Försterei trotz Teilnahme an der Königsklasse nicht unerschöpflich.