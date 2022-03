BVB-Gerüchte um Martial und Jesus

Karim Adeyemi soll unbedingt von Red Bull Salzburg kommen. Die Zusage vom 20-Jährigen hat Borussia Dortmund schon in der Tasche, die Verhandlungen um die Ablöse gestalten sich aber noch schwierig. Weil Erling Haaland (21) aber wohl seine Koffer packen wird, beschäftigt man sich beim BVB noch mit weiteren Optionen für den Angriff.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der Name Timo Werner (26) fällt immer wieder. Laut ‚90min.com‘ spielt aber auch Anthony Martial eine Rolle in den Gedanken der BVB-Verantwortlichen. Der 26-jährige Franzose war unzufrieden mit seinen geringen Einsatzzeiten bei Manchester United und schloss sich im Winter darum leihweise dem FC Sevilla an.

Jesus für Haaland?

Doch auch in Spanien läuft es bislang nicht rund für Martial. Fünf Spiele absolvierte er in La Liga, mehr als eine Torvorlage konnte der Angreifer aber nicht beisteuern. Sevilla besitzt keine Kaufoption und so ist davon auszugehen, dass Martial im Sommer zunächst nach Manchester zurückkehrt. Ob er kommende Saison im Old Trafford spielen wird, ist aber fraglich. Nur wenn eine echte Chance auf einen Stammplatz besteht, will Martial bleiben.

Eine weitere Option für die Schwarz-Gelben soll der Brasilianer Gabriel Jesus sein. Auch am 24-jährigen Stürmer von Manchester City sei Dortmund interessiert. Dessen Vertrag in England läuft 2023 aus. Jesus pendelt unter Pep Guardiola zwischen Startelf und Ersatzbank. Dass City einen neuen Torjäger verpflichten will, ist kein Geheimnis. Im vergangenen Sommer scheiterte der Transfer von Harry Kane. Der 28-Jährige von Tottenham Hotspur ist immer noch ein Wunschspieler. Genau wie Haaland.

Verlängert Jesus bis zum Sommer nicht, dürfte er auf den Markt kommen. Die Chancen der Borussia auf den Zuschlag könnten steigen, falls Haaland zu City wechselt. ‚90min.com‘ bringt die Möglichkeit einer Art Tauschgeschäft ins Spiel.