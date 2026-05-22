Ronaldo-Coach nimmt den Hut

Jorge Jesus wird seinen auslaufenden Vertrag beim frischgebackenen saudischen Meister Al Nassr nicht verlängern. Im Anschluss an den feststehenden Titelgewinn am gestrigen Donnerstagabend sagte der 71-jährige Portugiese: „Ich bin hierhergekommen, um Cristiano und diesem Verein zu helfen zu gewinnen. Wir haben alle gemeinsam unglaubliche Arbeit geleistet. Nun ist es für mich an der Zeit zu gehen.“

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Gestern gewann Al Nassr mit 4:1 gegen Damac FC und sicherte sich mit zwei Punkten Vorsprung auf Al Hilal die Meisterschaft. Dabei steuerte Cristiano Ronaldo (41) zwei Treffer bei, insgesamt kommt der Weltstar auf 28 Tore in 30 Ligaspielen dieser Saison.