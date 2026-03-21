Menü Suche
Kommentar
La Liga

Barça: Alles klar bei Raphinha?

von Tristan Bernert - Quelle: Sport
Raphinha bewegt beide Arme in die Höhe @Maxppp

Der FC Barcelona kann offenbar auch in der nächsten Saison mit Raphinha planen. Laut der katalanischen Zeitung ‚Sport‘ wissen Klubführung und Spieler bereits, dass der brasilianische Offensivspieler über den Sommer hinaus bei Barça bleiben wird. Raphinha habe sogar bereits mit den Sportlichen Entscheidern des Vereins über mögliche Veränderungen am Kader gesprochen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der Vertrag des 29-Jährigen, der auch in dieser Saison wieder zu den besten Spielern unter Trainer Hansi Flick gehört, läuft 2028 aus. Zuletzt hatte es immer wieder Spekulationen um die Zukunft von Raphinha gegeben.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

La Liga
Barcelona
Raphinha

Weitere Infos

La Liga La Liga
Barcelona Logo FC Barcelona
Raphinha Raphinha
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert