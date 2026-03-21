Barça: Alles klar bei Raphinha?

Der FC Barcelona kann offenbar auch in der nächsten Saison mit Raphinha planen. Laut der katalanischen Zeitung ‚Sport‘ wissen Klubführung und Spieler bereits, dass der brasilianische Offensivspieler über den Sommer hinaus bei Barça bleiben wird. Raphinha habe sogar bereits mit den Sportlichen Entscheidern des Vereins über mögliche Veränderungen am Kader gesprochen.

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Der Vertrag des 29-Jährigen, der auch in dieser Saison wieder zu den besten Spielern unter Trainer Hansi Flick gehört, läuft 2028 aus. Zuletzt hatte es immer wieder Spekulationen um die Zukunft von Raphinha gegeben.