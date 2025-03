U21: Urbig muss verletzt abreisen

Die deutsche U21-Nationalmannschaft muss bei den anstehenden Länderspielen auf Jonas Urbig (21) verzichten. Wie der DFB bekanntgibt, hat sich der Torwart im Training eine Fußverletzung zugezogen und musste abreisen. Für den Bayern-Keeper wurde Felix Gebhardt (23) vom SSV Jahn Regensburg nachnominiert.

In Vorbereitung auf die Europameisterschaft in der Slowakei (11. bis 18. Juni) tritt der deutsche Nachwuchs am Freitag (18 Uhr) in Trnava gegen die Slowakei an. Am kommenden Dienstag (20:30 Uhr) wird die spanische U21-Nationalmannschaft im Darmstädter Böllenfalltor-Stadion erwartet.