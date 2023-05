Wolfsburg: Guilavogui über Abschied & Zukunft

Josuha Guilavogui bestätigt, dass ein Verbleib beim VfL Wolfsburg über das Saisonende hinaus keine Option für ihn ist. „Sie wollten, dass ich verlängere – sie hoffen immer noch darauf – und auch der Trainer will, dass ich bleibe. Es ist sehr wichtig, das zu hören, aber es ist eine persönliche Entscheidung“, so der 32-jährige Mittelfeldspieler im Interview mit der ‚L’Équipe‘. Über die Gründe seines Abschieds sagt er: „Ich werde 33 Jahre alt und möchte ein Projekt, bei dem ich noch mehr Zeit auf dem Spielfeld verbringen und mich ausleben kann.“

Wolfsburg-Trainer Niko Kovac ließ zuletzt aufhorchen, indem er verlauten ließ, er könne sich vorstellen, dass Guilavogui seinen auslaufenden Vertrag doch noch einmal verlängern wird. Zu dem Zeitpunkt hatte der Klub den Abschied des 32-Jährigen aber schon offiziell bestätigt. Für Guilavogui geht es nun möglicherweise in Saudi-Arabien weiter. „Ja, das ist möglich“, so der Franzose auf ein mögliches Engagement in dem Wüstenstaat angesprochen, „wenn man bedenkt, welches Interesse sie an Superstars wie Cristiano Ronaldo, Messi, Busquets oder Modric haben, wird klar, dass es eine Liga ist, die an Bedeutung gewinnen wird.“

