Richards: „Schwer zu sagen, was im Sommer passieren wird“

Chris Richards hat sich zu seiner Zukunft beim FC Bayern geäußert. „Es ist schwer zu sagen, was im Sommer passieren wird. Im Moment liegt meine volle Konzentration darauf, Hoffenheim dabei zu helfen, sich für Europa zu qualifizieren“, sagt der 22-Jährige im Gespräch mit ‚Spox.com‘. Bis Saisonende ist der US-Amerikaner noch an die TSG Hoffenheim verliehen, bereits zum zweiten Mal.

Bei Bayern läuft der Vertrag des Innenverteidigers noch bis 2025. Für die Profis der Münchner absolvierte Richards bislang nur zehn Pflichtspiele. In Hoffenheim kam der Rechtsfuß in den zurückliegenden eineinhalb Jahren dagegen 34 Mal zum Einsatz. Dennoch ist der Wechsel zum deutschen Rekordmeister im Sommer 2018 für den mittlerweile sechsfachen US-Nationalspieler eine Ehre: „Zwei Jahre zuvor hatte ich noch auf Amateur-Level in Alabama gespielt. Dann zu hören, dass Bayern dich will, das ist schon irre emotional.“