Weiner verlängert bei Kiel

Timon Weiner bleibt Holstein Kiel erhalten. Wie die Störche bekanntgeben, unterschreibt der 23-jährige Torhüter einen neuen Vertrag bis 2024 beim Zweitligisten.

In der laufenden Saison ist Weiner noch ohne Einsatz für den derzeitigen Tabellenachten der zweiten Liga. In der Regionalliga Nord stand der 1,91 Meter große Schlussmann dagegen in drei Partien im Kasten.

