Yaya Touré trainiert bei Viertligist mit

Hat Yaya Touré einen neuen Klub gefunden? Der englische Viertligist Leyton Orient postete ein Foto des ehemaligen Manchester City-Stars im Trainingsdress des Klubs. Ob sich der mittlerweile 37-jährige Ivorer lediglich fit halten will oder ein Engagement beim Tabellen-17. der League Two geplant ist, lässt der Klub offen.

Touré ist seit dem 1. Januar dieses Jahres vereinslos, nachdem sein Vertrag beim chinesischen Klub Qingdao Huanghai ausgelaufen war. Im Mai brachte sich der Routinier beim brasilianischen Erstligisten CR Vasco da Gama ins Gespräch. Ein Vertrag kam auch aufgrund der Corona-Situation in Brasilien aber nicht zustande.

👀 Who have we got here then?



It's only three-time Premier League, Champions League, La Liga and African Cup of Nations winner Yaya Touré.



There he is look, in his Leyton Orient top at training this morning.#LOFC #OnlyOneOrient pic.twitter.com/nvX99rro4Y