Zweitliga-Duo will Pherai

Der Hamburger SV und Hannover 96 beschäftigen sich mit Immanuel Pherai von Eintracht Braunschweig. Wie die ‚Bild‘ berichtet, möchten die Klubs den offensiven Mittelfeldspieler ligaunabhängig zur kommenden Saison verpflichten. Auch die von einer Transfersperre bedrohten Kölner bekundeten jüngst ihr Interesse an Pherai. In dem bis 2024 laufenden Kontrakt des gebürtigen Niederländers ist eine Ausstiegsklausel von 800.000 Euro festgeschrieben.

Unter der Anzeige geht's weiter

Pherai macht in der zweiten Bundesliga auf sich aufmerksam. Der 21-jährige Rechtsfuß stellt mit 13 Scorerpunkten (sieben Tore, sechs Vorlagen) in 23 Einsätzen seine Offensivqualitäten unter Beweis. Laut ‚Bild‘ strebt Pherai den Sprung in die Bundesliga an – der HSV liegt aktuell auf dem dritten Tabellenplatz und könnte den Aufstieg erneut verpassen, die Niedersachsen liegen auf Rang elf. 96-Sportchef Marcus Mann stellt klar: „Aus verschiedenen Gründen wird Immanuel Pherai in der nächsten Saison nicht in Hannover spielen.“

Lese-Tipp

Hennings nie wieder für die Fortuna?