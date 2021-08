BVB: Verhandlungen um Hudson-Odoi-Leihe laufen

Am Wochenende wartete ‚Sky‘ mit der durchaus überraschenden Meldung auf, dass es Borussia Dortmund in den letzten Stunden der Transferperiode bei Außenstürmer Callum Hudson-Odoi (20) probieren will. Angedacht sei eine Leihe, konkrete Schritte habe der Revierklub allerdings noch nicht eingeleitet.

Dies hat sich nach Angaben von ‚Standard‘-Reporter Jack Rosser inzwischen geändert. Wie der englische Sportjournalist berichtet, ist der BVB in Gespräche mit Hudson-Odois Arbeitgeber FC Chelsea über ein Leihgeschäft eingetreten.

Dabei gehe es – wie immer – in erster Linie um die nackten Zahlen. Wie hoch soll die Leihgebühr sein? Wie teilen die Vereine das Spielergehalt untereinander auf? Gut 30 Stunden haben Dortmund und Chelsea noch Zeit, um eine für alle Seiten annehmbare Lösung zu finden.