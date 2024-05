„Möglichkeit besteht“: Hummels spricht über seine Zukunft

Mit einem 1:0-Sieg setzte sich Borussia Dortmund am gestrigen Mittwochabend gegen Paris St. Germain durch – ein wichtiger Schritt in Richtung eines sensationellen Final-Einzugs. Einer der besten Spieler auf dem Platz war Mats Hummels, von FT bekam der Innenverteidiger Routinier im Anschluss die Note 1,5.

Trotz seiner offensichtlichen Wichtigkeit für das Dortmunder Spiel ist die Zukunft des 35-Jährigen unklar. Hummels‘ Vertrag läuft aus. Ob er noch einmal verlängert, ist unklar, wie er nach dem gestrigen Sieg gegenüber ‚DAZN‘ bestätigte.

Hummels äußert sich

„Die Möglichkeit besteht“, antwortete Hummels auf die Frage, ob der Sieg über PSG sein letztes Champions League-Spiel im Signal Iduna Park gewesen sei. Der Innenverteidiger fügte an: „Es ist noch nichts entschieden. Ich habe mir klare Gedanken gemacht, wie es bei mir weitergehen könnte. Aber entschieden werden könnte es erst nach dem letzten Saisonspiel.“

Und weiter: „Es kann in alle Richtungen gehen. Ich genieße es, mir das freizuhalten. Ich will mir natürlich anschauen, welche Optionen sich mir bieten – auch hier. Jetzt haben wir schon einmal die Champions League gesichert, das ist natürlich ein wichtiger Aspekt, in einem Stadion wie diesem in der Champions League spielen zu können. Aber man muss einfach schauen, welche Möglichkeiten sich ergeben und worauf ich noch Lust habe.“

Vor wenigen Wochen hieß es, dass Hummels in Richtung eines BVB-Verbleibs tendiere und noch einmal um ein weiteres Jahr verlängern wolle. In der Führungsetage der Borussen würde man das begrüßen. Die Entscheidung liegt beim Spieler.