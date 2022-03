Korkut-Nachfolger: Was wird aus Kovac?

Tayfun Korkut ist seit heute Vormittag Geschichte bei Hertha BSC. Eine Interimslösung haben die Berliner bislang nicht präsentiert. Noch ist offen, welchen Weg der Hauptstadtklub beschreitet. Ein bis Saisonende datierter Vertrag für den Korkut-Erben ist ebenso möglich wie eine langfristige Zusammenarbeit.

Alles steht und fällt mit den Kandidaten, die auf dem Markt sind. Ganz oben in Fredi Bobics Gunst steht nach FT-Informationen Niko Kovac. Den Ur-Herthaner hatte der Sportchef schon Anfang Dezember im Hinterkopf. Damals stand Kovac aber noch in Lohn und Brot bei der AS Monaco. Dort musste er seinen Platz inzwischen räumen, der Weg zurück nach Berlin wäre somit frei.

Kovac nicht vorerst verfügbar?

Allerdings ließ Kovac erst kürzlich durchblicken, eigentlich nicht sofort für ein Traineramt zur Verfügung zu stehen. „Ich möchte wieder ab Sommer etwas machen und nicht jemanden mittendrin ablösen“, sagte Kovac im Februar in der ‚Bild‘.

Vielmehr wolle er die Zeit bis zum Sommer zur Regeneration nutzen. „Ich möchte all das, das ich zuletzt nicht machen konnte, jetzt machen“, so der Kroate. Eine Rückkehr nach Deutschland, die „immer einen hohen Stellenwert“ bei Kovac genießt, will er nicht ausschließen: „Ich glaube, ein Trainer muss sich damit identifizieren und überzeugt sein, in welche Richtung es geht. Dann ist man für alles offen.“

Vorzeichen haben sich geändert

Vergangenen Monat war allerdings noch nicht abzusehen, dass die Stelle in Berlin so schnell frei wird. Die Vorzeichen haben sich also grundlegend geändert. Bobic wird bei seinem Kumpel sicher mal durchklingeln und nicht zuletzt unter Berücksichtigung von Kovacs Antwort entscheiden, welchen Weg die Hertha einschlägt.