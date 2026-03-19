Asllani reagiert auf Wechsel-Gerüchte

Stürmer Fisnik Asllani hat auf die Spekulationen rund um einen möglichen Wechsel reagiert. Im Interview mit dem ‚kicker‘ sagt der 23-Jährige: „Ich bin wirklich jemand, der sich damit nicht viel beschäftigt. Wie auch im vergangenen Jahr konzentriere ich mich auch jetzt nur auf den Fußball und die nächsten Spiele. Denn am Ende bringt es mir gar nichts, wenn ich auf das Drumherum achte und mich ablenken lasse, ich muss auf dem Platz performen.“ Unter anderem wird Asllani mit Borussia Dortmund, dem FC Barcelona und dem FC Bayern in Verbindung gebracht.

Unter der Anzeige geht's weiter

„Ich mache mir keinen Kopf mehr um irgendwelche Spekulationen oder was auch immer. Ich gehe es einfach mit Spaß am Fußball an, will einfach zocken und Leistung zeigen“, so Asllani. Leistung zeigt der Kosovare aktuell Woche für Woche. Nach der letztjährigen Leihe zur SV Elversberg hat sich der Angreifer in Sinsheim auf Anhieb einen Stammplatz gesichert. Nach 27 Pflichtspielen steht er bei neun Toren und acht Vorlagen. In seinem bis 2029 datierten Vertrag ist eine Ausstiegsklausel verankert, die zwischen 25 und 29 Millionen Euro liegt.