Wagner-Assi: Köln holt Ex-Dortmunder

Der 1. FC Köln holt Verstärkung für das Trainerteam an Bord. Der Bundesliga-15. teilt mit, dass Armin Reutershahn neuer Assistenzcoach von René Wagner wird, der nach der gestrigen Entlassung von Lukas Kwasniok vorerst zum Cheftrainer ernannt wurde. Zuletzt war Reutershahn bis Sommer 2025 als Co-Trainer bei Hertha BSC tätig, zuvor hatte der 66-Jährige in selbiger Funktion unter anderem bei Borussia Dortmund gearbeitet.

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„Armin bringt große Erfahrung als Co-Trainer mit und wird René mit seiner fachlichen Kompetenz sowie dem Wissen, das er auf seinen zahlreichen Stationen gesammelt hat, in der täglichen Arbeit mit der Mannschaft unterstützen“, sagt Kölns Geschäftsführer Thomas Kessler.