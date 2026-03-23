Bosse-Beben in Magdeburg

Der 1. FC Magdeburg und Sport-Geschäftsführer Otmar Schork gehen getrennte Wege. Nach offiziellen Angaben des abstiegsbedrohten Zweitligisten hat man sich einvernehmlich auf eine sofortige Beendigung der Zusammenarbeit geeinigt. Der 68-Jährige hatte seit 2020 die sportlichen Geschicke bei den Elbstädern geleitet.

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Präsident Dr. Jörg Biastoch sagt: „Die Entscheidung bedeutet ohne Frage eine Veränderung innerhalb unserer sportlichen Leitung. Otmar Schork hat unseren Klub in den vergangenen Jahren mit großem Engagement begleitet. Für diesen Einsatz und seine Verdienste sprechen wir ihm unseren ausdrücklichen Dank aus. Um in der verbleibenden Zeit der Saison alle Kräfte zu bündeln und den Fokus maximal auf den Klassenerhalt zu legen, braucht es jedoch aus unser aller Sicht einen neuen Impuls. Dafür halten wir eine personelle Veränderung zum jetzigen Zeitpunkt für sinnvoll.“