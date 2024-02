Klinsmann-Nachfolger gefunden?

Der südkoreanische Fußballverband hat einen Nachfolger für den entlassenen Jürgen Klinsmann ins Visier genommen. Nach Informationen des ‚Mirror‘ ist Steve Bruce ein konkretes Thema bei den Asiaten. „Steve ist sich des Interesses aus Südkorea bewusst und es ist eine Position, die ihn definitiv reizt“, zitiert das englische Blatt eine anonyme Quelle.

Bruce ist seit Oktober 2022 ohne Verein, stand zuletzt bei West Bromwich Albion an der Seitenlinie. Der ‚Mirror‘-Insider berichtet: „Er steht auch bei einer Reihe von Vereinen in Saudi-Arabien ganz oben auf der Liste, also prüft er seine Möglichkeiten und wird in den kommenden Wochen Gespräche führen. Steve möchte unbedingt ins Trainergeschäft zurückkehren und sieht das Ausland als einen guten nächsten Schritt in seiner Karriere.“