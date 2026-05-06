Bayer verkündet Arthur-Verlängerung

Bayer Leverkusen stattet Arthur mit einem neuen Vertrag aus. Wie der Bundesligist offiziell mitteilt, hat der 23-jährige Außenverteidiger seinen Kontrakt vorzeitig bis 2031 verlängert. Arthurs bisheriges Arbeitspapier wäre 2028 ausgelaufen.

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Der Brasilianer (ein Länderspiel) war im Januar 2023 für rund sieben Millionen Euro von América Mineiro nach Leverkusen gewechselt. Bis dato kommt Arthur, der große Teile dieser Rückrunde wegen eines Syndesmosebandrisses verpasste, für die Werkself auf 62 Einsätze, in denen er zwei Tore und sechs Vorlagen beisteuerte.

„Wir betrachten Arthur als einen Spieler, der mit seinen fußballerischen Fähigkeiten und seinem Herz für Bayer 04 die Zukunft des Vereins maßgeblich mitprägen kann und soll“, betont Geschäftsführer Sport Simon Rolfes, „Arthur hatte leider bis hierher teils schwere Verletzungen, die seinen vielversprechenden Weg hin zu einem Topspieler noch etwas eingebremst haben. Wir wollen seine positive Entwicklung in dieser Saison gemeinsam weiter vorantreiben und freuen uns, dass wir langfristig auf diesen tollen Fußballer und Menschen bauen können.“

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Arthur selbst erklärt: „Dieser Verein mit seinem außergewöhnlich familiären Umfeld hat mir eine Heimat gegeben. Die Vertragsverlängerung bis 2031 ist ein beeindruckender Vertrauensbeweis und zeigt mir, wie sehr man hier auf mich setzt. Ich werde es mit Leistung und totalem Einsatz zurückzahlen. Wir haben gemeinsam schon viel erreicht. Dieser Anspruch soll auch in den kommenden Jahren für uns gelten.“