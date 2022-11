So gut wie Endrick: Bremen beobachtet Jeffinho

Das brasilianische Ausnahmetalent Endrick ist dieser Tage in aller Munde. Den 16-Jährigen von Palmeiras wird es auf kurz oder lang zu einem absoluten europäischen Spitzenklub ziehen. Eine Kategorie also, in der Werder Bremen naturgemäß nicht mitmischen kann.

Interesse signalisieren die Grün-Weißen einem Bericht zufolge stattdessen an dem 22-jährigen Jeffinho von Botafogo, der sich ebenfalls in den Vordergrund gespielt hat. Laut dem Journalisten José Passini zählen die Bremer zu einer Reihe von Klubs, die den Außenstürmer unlängst beobachten ließen. Außerdem seien auch die englischen Klubs Newcastle und West Ham United sowie die niederländischen Vertreter Ajax Amsterdam und AZ Alkmaar aufmerksam geworden.

Jeffinho so gut wie Endrick?

Für Jeffinho ist es die erste richtige Erstligasaison seiner Karriere. Ursprünglich war der Rechtsfuß von Resende in die zweite Mannschaft von Botafogo gewechselt, spielte sich dann aber doch bei den Profis fest. Letztlich stehen aus dieser Saison zwei Treffer und drei Vorlagen aus 23 Ligaspielen zu Buche.

Dabei wurde Jeffinho zwar in der offiziellen Wahl nicht zum besten Youngster ausgezeichnet, wohl aber von der Zeitung ‚Lance!‘.

Offen ist jetzt, wie es in der Personalie weitergeht. Jeffinho ist noch eine Art Geheimtipp, der allerdings vertraglich bis zum Jahresende 2025 an Botafogo gebunden ist.