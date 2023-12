Zukunftsfrage: Guirassys klare Prämisse

Serhou Guirassy darf den VfB Stuttgart per Ausstiegsklausel schon in diesem Winter verlassen. Legt ein Interessent kolportierte 17,5 Millionen Euro auf den Tisch und der Torjäger sagt zu, sind die Schwaben machtlos.

Noch immer hat sich aber keine Fährte konkretisiert – Indizien gibt es dennoch. So will Guirassy dem Vernehmen nach nicht innerhalb der Bundesliga wechseln, das Interesse von Borussia Dortmund verlief rasch im Sande. Und auch ein neuer VfB-Vertrag scheint erstmal keine Option.

Wenn Guirassy wechselt – sei es im Januar oder im Sommer – ist wohl England sein Ziel. Auch der ‚kicker‘ berichtet nun, dass das Management des 27-Jährigen „gerade in Sachen Premier League alle Szenarien“ erarbeite. Die Prämisse dabei: Ausreichend Spielzeit.

Interessenten stehen Schlange

„Bisher lehnte der Guineer Angebote ab, die ihm keinen Stammplatz in Aussicht stellten“, so das Fachblatt. Nach FT-Informationen haben Manchester United, die AS Rom, der AC Mailand und Newcastle United angeklopft. Als potenziellen Nachfolger hat der VfB unter anderem Evan Guessand (22/OGC Nizza) im Blick.