Afrika-Cup: Senegal beruft Sarr

Der FC Bayern muss in den Wochen nach der Winterpause auf Bouna Sarr verzichten. Wie der senegalesische Fußballverband offiziell bekanntgibt, gehört der Rechtsverteidiger dem Aufgebot für den anstehenden Afrika-Cup an.

Das Kontinentalturnier wird vom 9. Januar bis zum 6. Februar 2022 in Kamerun ausgetragen. In Gruppe B trifft der Senegal auf Malawi, Simbabwe und Guinea. Die Bayern können den Ausfall verkraften. Der 29-Jährige kommt in der laufenden Saison auf überschaubare vier Bundesliga-Einsätze.