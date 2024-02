In Abstiegsgefahr: Funkel übernimmt beim FCK

Der 1. FC Kaiserslautern startete fulminant in die neue Zweitliga-Spielzeit, doch rasch folgte die Krise. Auch Dimitrios Grammozis konnte den Abwärtstrend nicht stoppen. Im Gegenteil: Unter dem Wuppertaler gerieten die Roten Teufel tief in den Abstiegskampf, am heutigen Mittwochmorgen folgte die Entlassung.

Die Grammozis-Nachfolge tritt Friedhelm Funkel an. Der 70-Jährige übernimmt den Klub auf dem 16. Tabellenplatz. Lediglich ein Sieg aus den vergangenen zehn Ligaspielen stehen zu Buche. Der Verbleib in der zweithöchsten deutschen Spielklasse ist das klare Ziel.

Aus seiner Zeit an der Seitenlinie beim 1. FC Köln und bei Fortuna Düsseldorf kennt Funkel, der zu aktiven Zeiten 89 Pflichtspiele für den FCK absolvierte, den Abstiegskampf ganz genau. Letztmals an der Seitenlinie stand Funkel zum Ende der Saison 2020/21 in Köln.